Calciomercato Milan – Thiaw, il focus sul nuovo difensore rossonero

I 194 cm per 80 kg gli regalano un ottimo fisico di partenza. Importante soprattutto per fare la differenza nel ruolo di competenza: caparbio, agile, di grinta e personalità. Va sottolineata, però, anche una buona tecnica. A Thiaw non mancano visione di gioco e doti nell'impostazione palla al piede, tant'è che in carriera - in poche occasioni - ha agito anche come mediano difensivo. Bravo, difficile da superare e da marcare in area avversaria, perché in situazioni favorevoli da calcio piazzato può essere un fattore vista la qualità nello stacco aereo.