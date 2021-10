Calciomercato Milan – Theo Hernandez vicino al rinnovo di contratto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: come viene riportato dal Corriere dello Sport, Theo Hernandez è vicino al rinnovo

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è il rinnovo di Theo Hernandez. Come viene riportato dal Corrieredello Sport, la trattativa è in stato avanzato. Il francese guadagna 1,5 milioni di stagione e la volontà del Milan è quella di raddoppiare il suo stipendio. Maldini si sta muovendo per tempo visto che il terzino rossonero è finito da diverso tempo nel mirino del Psg. Gli ottimi rapporti tra l'ex Real Madrid e Maldini dovrebbero facilitare il buon esito dell'operazione. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un rinnovo a sorpresa