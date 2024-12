Calciomercato Milan – Theo Hernandez andrà via a gennaio? La richiesta

Il calciomercato invernale è alle porte ed in casa Milan si vuole risolvere la situazione di Theo Hernandez , vice-capitano dei rossoneri. Attualmente, il rendimento stagionale del terzino francese è al di sotto delle aspettative ed il suo futuro è in bilico .

Come riportato da calciomercato.com, però, Theo Hernandez è ancora molto apprezzato dalle big europee, soprattutto per la carenza di terzini sinistri d'alto livello. Sul francese ci sarebbero il Manchester United, visto che Luke Shaw non è continuo a causa degli infortuni, e va tenuta in considerazione il ritorno al Real Madrid, che non è riuscito a prendere Alphonso Davies dal Bayern Monaco.