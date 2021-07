Calciomercato Milan – Theo Hernández piace al PSG: la mossa di Maldini

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández è nel mirino dei francesi. Paolo Maldini non intende però mollare il terzino

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, non cederà Theo Hernández. Questo nonostante, secondo diverse fonti francesi, il PSG stia esercitando una forte pressione sul terzino sinistro classe 1997. La squadra della Capitale è protagonista di un mercato estivo roboante. Come ultimi tasselli del 'dream team' a disposizione di Mauricio Pochettino, vorrebbe aggiungere Theo Hernández e Paul Pogba.

Se, però, per il centrocampista del Manchester United ci sono degli spiragli, l'assalto che il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, vuole portare al numero 19 del Milan è destinato a cadere nel vuoto. Già un mese fa, secondo 'calciomercato.com', l'ex dirigente del Diavolo aveva sondato l'entourage di Theo Hernández, non trovando né aperture né sponda per una possibile richiesta di cessione al Milan.

Ed i rossoneri, dal canto loro, come detto, non intendono privarsi dell'ex Real Madrid. Theo Hernández al Milan si sente a casa e vuole continuare l'avventura con i rossoneri di Stefano Pioli. A fine agosto-inizio settembre, quando il Diavolo avrà di fatto chiuso il calciomercato estivo in entrata ed in uscita, è previsto un incontro tra la società rossonera e Manuel García Quilón, procuratore del laterale transalpino.

L'obiettivo del direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, è quello di rinnovare il contratto di Theo Hernández, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, adeguando l'ingaggio (percepisce, al momento, 1,5 milioni di euro netti a stagione) alla stregua di un top player. Così da evitare qualsiasi possibile tentazione parigina. Ecco Ballo-Touré: il terzino si presenta in conferenza.