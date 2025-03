Per il quotidiano sportivo nazionale, dunque, ad oggi è impossibile pensare che il Milan accontenti le richieste di Theo Hernández - che chiede uno stipendio superiore a quello attualmente percepito - per prolungare il contratto. E, naturalmente, senza un nuovo accordo tra le parti, le strade del Milan e di Theo sono destinate a separarsi in estate.

Il prezzo, però, non potrà più essere tanto alto

Anche perché, dall'inizio del prossimo anno solare, Theo Hernández, di fatto, sarebbe libero di accordarsi con un altro club per un trasferimento a parametro zero dal 1° luglio 2026: un'eventualità che il Milan vuole evitare. Theo, quindi, è cedibile a giugno anche se il prezzo, un po' per la ravvicinata scadenza del contratto e un po' per le prestazioni, non può più essere esoso come in passato.