Calciomercato Milan – Di Marzio: “Newcastle su Theo Hernandez”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato di un interessamento del Newcastle per il terzino del Milan, Theo Hernandez

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, durante il programma Calciomercato l'originale, Gianluca Di Marzio ha parlato di un interessamento del Newcastle per il terzino del Milan , Theo Hernandez : "Al Newcastle piacerebbe anche Theo Hernandez ma servirebbe un assegno da 100 milioni in su".

Questo, però, non è l'unico rumors per quanto riguarda il difensore francese. Nella giornata di oggi, infatti, si parlava anche dell'Atletico Madrid sulle tracce del numero 19 rossonero. Tuttavia, i Colchoneros apparirebbero ben lontani dal poter soddisfare le richieste economiche fatte dal Milan per il cartellino di Theo Hernandez.