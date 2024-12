Calciomercato Milan – Garlando: “Theo Hernandez andrà via a gennaio?”

Calciomercato: il vice-capitano del Milan Theo Hernandez, come riportato da Garlando sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe partire a gennaio.

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport si parla di Milan e del calciomercato rossonero, in particolare della situazione di Theo Hernandez. Il terzino sinistro classe 1997, il cui contratto scadrà nel 2026, non sta giocando come dovrebbe e stasera, contro il Genoa, molto probabilmente partirà dalla panchina.