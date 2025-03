Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero presto cambiare faccia anche a livello di rosa. Con il mancato arrivo in zona Champions League, il Diavolo va verso una rivoluzione in tutti i reparti e si parte della difesa. Theo Hernandez, infatti, resterebbe il giocatore più in bilico verso la prossima stagione. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', De Cuyper potrebbe essere il futuro della fascia rossonera, ma un suo arrivato potrebbe aprire nettamente alla cessione del francese a un anno dalla scadenza del contratto. Il rinnovo o la cessione in estate sono le uniche due strade per evitare l’addio a parametro zero nel 2026. Le richieste del giocatore sarebbero sui 7 milioni di euro e non ci sarebbero passi avanti sulla trattativa.