Calciomercato Milan – Assalto a Theo Hernández: maxi-offerte in arrivo

Theo Hernández può lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. È lo scenario, inquietante per i tifosi rossoneri, dipinto dal 'Corriere della Sera' in edicola oggi. Secondo il quotidiano generalista, infatti, non sarà semplice, per il club di Via Aldo Rossi, respingere le maxi-offerte che stanno per arrivare per il numero 19 della formazione di Stefano Pioli.