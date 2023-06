Calciomercato Milan – Theo Hernandez nel mirino dell’Atletico Madrid

Non solo Sandro Tonali, che sarebbe sempre più vicino al Newcastle, il Milan potrebbe dover stare attento anche ad altri assalti per i suoi big. Come riportato dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, ci sarebbe un interesse dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez. Alla società spagnola piace il terzino francese, per cui il Milan chiede più di 80 milioni di euro. Una cifra che gli spagnoli non hanno la forza di spendere. Il Diavolo, inoltre, dopo la vicenda di Tonali non vuole fare un'altra cessione importante. LEGGI ANCHE: Tonali-Newcastle, le notizie live sulla trattativa