Calciomercato Milan, Theo-Arabia: “L’Al-Hilal sente di avere in pugno il terzino”

La trattativa decisiva: colloqui positivi e via libera di Theo

Fabrizio Romano ha rivelato che l'Al-Hilal ritiene di aver "convinto Theo Hernández ad unirsi al club dopo i colloqui positivi avvenuti nelle ultime 24 ore". Un ruolo cruciale in questa fase lo avrebbero avuto i negoziati guidati dal signor Fahad Bin Saad Bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal, la cui intercessione sarebbe stata fondamentale per ottenere il via libera da parte del calciatore.