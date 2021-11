Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Kessié vicino al Tottenham”

Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe andare al Tottenham. Stipendio record quello offerto dagli 'Spurs' all'ivoriano

Franck Kessié , centrocampista ivoriano che andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2022 , sarebbe molto vicino al Tottenham . Lo ha riferito il tabloid britannico 'The Sun', che parla di un accordo molto vicino tra l'agente del giocatore, George Atangana e la dirigenza degli 'Spurs'.

Le cifre? Si vocifera di dialoghi molto avanzati tra Atangana e il Tottenham per un contratto da ben 8,5 milioni di sterline netti a stagione ( 10 milioni di euro , n.d.r.). Uno stipendio che il Milan non potrebbe mai pareggiare: l'offerta del Diavolo per Kessié, che attualmente percepisce 2,2 milioni di euro netti l'anno, è infatti arrivata a 6,5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi .

L'agente, inoltre, percepirebbe una maxi-commissione . Kessié sarebbe una precisa richiesta del nuovo manager del Tottenham, l'italiano Antonio Conte , che già avrebbe voluto acquistare l'ivoriano per la sua Inter nel 2019 . E proprio per questo potrebbe diventare il suo primo acquisto nella sua nuova esperienza londinese.

Il Tottenham, poi, aveva già avuto dei contatti con l'entourage di Kessié in agosto, ma il Milan aveva rifiutato di venderlo. Speranzoso, probabilmente, di trovare un accordo con il rinnovo. Che però non è arrivato. Ora la situazione è cambiata e, secondo 'The Sun', il Milan potrebbe entrare nell'ordine delle idee di vendere il suo centrocampista a gennaio, per un prezzo basso, pur di evitare di perderlo gratis.