Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Accordo col Chelsea per Ziyech”

Clamorosi aggiornamenti dall'Inghilterra su Hakim Ziyech, esterno offensivo del Chelsea che piace al Milan: si parla già di accordo raggiunto

Carmelo Barillà

Clamorosi aggiornamenti dall'Inghilterra su Hakim Ziyech, esterno offensivo del Chelsea che piace al Milan. Una trattativa non facile, ma l'interesse rossonero è rimasto invariato dallo scorso anno ad oggi. I 'Blues' hanno deciso di mettere sul mercato il marocchino, costato 33,3 milioni di sterline dall'Ajax nel 2020. Ziyech aveva trascorso quattro stagioni impressionanti con i 'Lancieri', segnando 49 gol in 165 partite e aiutando la squadra di Erik ten Hag a vincere il titolo di Eredivisie e raggiungere le semifinali di Champions League.

Diversa la situazione al Chelsea, dove ha iniziato da titolare solo 14 delle 38 partite di Premier League nella scorsa stagione. Per Ziyech soltanto tre gol in campionato e uno in Champions League. Importante quello trovato ad agosto 2021, ad inizio stagione, nella Supercoppa Europea contro il Villarreal, poi vinta ai rigori dal Chelsea. In generale in Premier League, ha collezionato 46 partite, con 6 gol e 6 assist nelle due stagioni con i 'Blues'.

Accordo raggiunto tra Milan e Chelsea per Ziyech

Il Milan fa sul serio per Hakim Ziyech. Dopo le indiscrezioni rivelate in anteprima da noi di 'PianetaMilan.it', che parlavano di un forte interessamento dei rossoneri per l’esterno del Chelsea, dall’Inghilterra arrivano clamorosi aggiornamenti sullo stato della trattativa. Come riferisce il 'The Mirror', infatti, le due squadre avrebbero trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto a 20 che diventerebbe obbligatorio in caso di nuova qualificazione alla Champions League dei rossoneri.

E allora cosa manca per chiudere?

Dopo l'accordo raggiunto tra Milan e Chelsea, c’è da lavorare sull’ingaggio del marocchino che in Inghilterra guadagna 5 milioni di euro netti. Il Milan potrebbe fare uno sforzo e spingersi fino a 4 milioni di euro per l’anno di prestito e poi, in caso di riscatto a fine stagione, un triennale da 4.5 milioni, bonus inclusi, usufruendo delle agevolazioni del Decreto Crescita. Ziyech sarebbe l'esterno che il Milan cerca da anni, in grado di far fare il salto di qualità alla squadra di Pioli. Inoltre, il marocchino potrebbe giocare anche da trequartista puro. Proprio quello che vorrebbero i rossoneri. Con l’accordo con il Crotone per il riscatto di Junior Messias, il sacrificato a destra potrebbe essere Alexis Saelemaekers. Il belga potrebbe salutare, ma c'è prima da definire la trattativa per Ziyech in tutto e per tutto. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.