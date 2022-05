Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Sondaggio per Gibbs-White”

Morgan Gibbs-White possibile obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Lo ha riferito 'The Athletic' nella sua edizione odierna

Morgan Gibbs-White, classe 2000, sarebbe un obiettivo di calciomercato del Milan per quest'estate. Lo ha riferito, in Inghilterra, la testata britannica 'The Athletic', secondo la quale il club rossonero avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista offensivo inglese di origini giamaicane.

Il cartellino di Gibbs-White appartiene al Wolverhampton, club di Premier League, ma, in questa stagione, il talentuoso calciatore ha giocato in prestito in Championship (l'equivalente della nostra Serie B) nella fila dello Sheffield United. Con le 'Blades', Gibbs-White è esploso, mettendo a segno 13 gol e 10 assist in 40 partite tra campionato e Coppa di Lega.

Sotto contratto con i 'Wolves' fino al 30 giugno 2024, Gibbs-White, in rossonero, ritroverebbe un vecchio amico. Ha giocato, infatti, con Fikayo Tomori nelle Nazionali giovanili dell'Inghilterra. Il ragazzo sarebbe molto attratto dalla possibilità di approdare in un club come il Milan e giocare la Champions League.

Non sono da escludere, dunque, novità nelle prossime settimane sulla pista che vorrebbe Gibbs-White nel mirino del Diavolo. I rapporti con il Wolverhampton, club in cui il procuratore Jorge Mendes vanta diversi assistiti ed una certa influenza, sono ottimi sin dai tempi della cessione di Patrick Cutrone. Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

