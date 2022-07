Calciomercato Milan – The Athletic: “Bournemouth su Tanganga”

Stando a quanto riportato da The Athletic il Bournemouth è in trattativa con il Tottenham per l'acquisto del difensore 23enne Japhet Tanganga

Carmelo Barillà

Stando a quanto riportato da The Athletic il Bournemouth è in trattativa con il Tottenham per l'acquisto del difensore 23enne Japhet Tanganga. Il centrale inglese è stato accostato al Milan in questa sessione di calciomercato e, anzi, sarebbe tra i principali candidati per rinforzare la retroguardia rossonera.

Su Tanganga c'è anche l'interesse di un'altra squadra italiana: il Napoli. Ma a fare sul serio sembrerebbe proprio l'ultima arrivata. Il Bournemouth, infatti, ha aperto i dialoghi con gli Spurs e sta capendo la fattibilità dell'operazione Tanganga. Si lavora ad un trasferimento in prestito, anche se non è da escludersi un passaggio a titolo definitivo alle Cherries. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato