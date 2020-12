Calciomercato Milan – Thauvin, si inserisce anche il Napoli | News

Calciomercato Milan, insidia Napoli per Thauvin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, classe 1993, andrà in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia il prossimo 30 giugno 2021. Il giocatore francese non intende rinnovare il suo accordo con l’OM. Dunque si svincolerà a parametro zero, e, pertanto, a fine stagione, è destinato a diventare un uomo mercato.

Su Thauvin, come noto, c’è il forte interesse del Milan e del Siviglia. Ma, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sulle tracce del Nazionale di Didier Deschamps si sarebbe messo anche il Napoli di Gennaro Gattuso. Thauvin rappresenterebbe l’innesto perfetto per il 4-2-3-1 di Gattuso, nel ruolo di esterno destro: rileverebbe l’eredità, ancora non raccolta, di José María Callejón, oggi alla Fiorentina.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, avrebbe già fatto arrivare all’entourage di Thauvin l’interesse degli azzurri. Il giocatore, al Napoli, piace (così come Jérémie Boga del Sassuolo), ma i campani vorrebbero evitare di pagare commissioni troppo salate per l’eventuale trasferimento. Calciomercato Milan, il colpo Depay prende forma: le ultime news >>>