Calciomercato Milan – Terzino sinistro: Viña primo obiettivo per giugno

Calciomercato Milan, si continua a lavorare per Viña

Nonostante sia finito da poco più di tre settimane, il calciomercato non dorme mai. In tal senso, occhio alle ultime novità che riguardano il Milan, alla ricerca di un terzino sinistro in vista dell’estate. Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari, giornalista di SportItalia, il Diavolo sta mantenendo vivi i contatti per Matias Viña, laterale mancino del Palmeiras. L’uruguaiano è il primo obiettivo della dirigenza rossonera per questo ruolo.

‘Milan on fire!’: Ecco le foto del murale apparso a San Siro prima del derby >>>