Calciomercato Milan, terzino destro: Pellegatti va cauto su Doué

Il calciomercato del Milan sta entrando in una fase molto calda. Igli Tare è costantemente al lavoro su più fronti, dai nuovi acquisti alle cessioni. I recenti addii in prestito di Pobega e Colombo, e (soprattutto) quello a titolo definitivo di Emerson Royal hanno dato un po' d'aria alle casse rossonere. Ora il DS albanese dovrebbe essere un po' più libero di accelerare su alcune operazioni in entrata. Urge assicurarsi ancora tre giocatori per completare la rosa di Allegri in ciascun reparto.