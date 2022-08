Calciomercato Milan – Terzino destro cercasi: i nomi per sostituire Florenzi

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan starebbe valutando dei nomi in Italia. Tra questi spiccano i nomi di Hateboer e Mahele, mentre non risultano riscontri per Zappacosta. Per quanto riguarda le piste estere, invece, uno dei nomi sondati dai rossoneri è quello di Alvaro Odriozola, terzino di proprietà del Real Madrid che ha già giocato in Serie A, con la maglia della Fiorentina, nella passata stagione ma che percepisce uno stipendio molto alto nel club spagnolo. Un altro nome è quello di Hector Bellerin, calciatore di proprietà dell'Arsenal che aspetta il Barcellona. Vedremo, dunque, se il Milan riuscirà a piazzare un colpo in difesa in queste battute finali di mercato. Milan, le top news di oggi: ufficiale il passaggio a RedBird. Fatta per Vranckx.