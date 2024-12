Calciomercato Milan – Diverse squadre su Terracciano, ma lui …

Il calciomercato invernale si sta avvicinando e ci sono novità riguardanti Filippo Terracciano , terzino del Milan . Arrivato in rossonero nel mese di gennaio dal Verona per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus , non ha trovato tantissimo spazio.

Calciomercato Milan - Per Terracciano c'è la fila! Ecco il volere del Diavolo

In questa stagione, Paulo Fonseca l'ha schierato come terzino sinistro per sostituire Theo Hernandez. Nel match di venerdì scorso contro la sua ex squadra, invece, il numero 42 rossonero è stato schierato a centrocampo in coppia con Youssouf Fofana.