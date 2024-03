Calciomercato Milan – Decisione presa sul futuro di Terracciano

Filippo Terracciano , terzino destro del Milan , arrivato nel corso dell'ultima sessione di mercato dall' Hellas Verona , dopo l'errore nella sfida con il Bologna , valso il fallo in occasione del rigore del definitivo 2-2, ha visto il suo minutaggio decrescere gradualmente .

Ciò nonostante, come riportato da Calciomercato.com, il futuro del classe 2003 è chiaro dalle parti di Casa Milan. L'idea della dirigenza rossonera, infatti, è quella di far crescere il giovane terzino tra le mura di Milanello, facendogli assimilare concetti e movimenti della difesa a quattro. Geoffrey Moncada vede in lui un potenziale titolare del futuro.