Calciomercato Milan: visite finite per Meïté

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Soualiho Meïté ha terminato, da pochi minuti, le visite mediche con il Milan presso la clinica ‘La Madonnina‘. Adesso il centrocampista francese, classe 1994, che arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Torino, si recherà a ‘Casa Milan‘ per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero. SEGUI QUI LA SUA GIORNATA MINUTO PER MINUTO >>>