Calciomercato Milan – Tentazione Isco: Maldini e Massara ci provano

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco in campo oggi nella sfida tra il Real Madrid e i rossoneri. Che non hanno smesso di seguirlo

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato nella quale cerca sempre un forte trequartista, è sempre molto tentato da Isco. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Classe 1992, nativo di Málaga ed al Real Madrid dal 2013, Isco giocherà oggi (da titolare) in occasione della sfida tra le 'Merengues' di Carlo Ancelotti ed i rossoneri di Stefano Pioli, in programma alle ore 18:30 a Klagenfurt (Austria).

Quale migliore occasione, dunque, per il Milan di poter vedere dal vivo Isco, obiettivo del calciomercato estivo, nonché per le due dirigenze, magari, di parlarne faccia a faccia? La situazione contrattuale del numero 22 dei 'Blancos' è nota. Il suo contratto con il Real Madrid scadrà il 30 giugno 2022. Ma non rientra nel progetto tecnico di Ancelotti nella Capitale iberica, non prolungherà il suo accordo con il club di Florentino Pérez e, pertanto, sarà ceduto subito, prima del 31 agosto.

Per prenderlo (possibile soltanto un trasferimento a titolo definitivo per questioni contrattuali) il Milan dovrebbe sborsare una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Paolo Maldini e Frederic Massara ci provano: il Diavolo è tentato dall'opportunità di acquistare Isco, che sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli alle spalle di una prima punta, che sia Zlatan Ibrahimovic o Olivier Giroud. Vero, nelle ultime due stagioni ha giocato poco ed è un po' in calo, ma è pur sempre un elemento di assoluta qualità. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>