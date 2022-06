Calciomercato Milan – Ten Hag riparte da Van De Beek: via Pogba così

Van De Beek, obiettivo di calciomercato del Milan, è destinato a tornare centrale nel Manchester United, pronto a salutare Pogba così.

Due centrocampisti del Manchester United, entrambi accostati più o meno in modo convinto, al Milan durante le varie sessioni di calciomercato. Si tratta di Paul Pogba e di Donny Van De Beek, rispettivamente francese classe 1993 e olandese classe 1997. Il primo si libererà a costo zero al termine di questa stagione e tutto lascia pensare che possa andare in bianconero. Il secondo dovrebbe rimanere ai Red Devils, soprattutto ora che l'allenatore sarà Erik Ten Hag, che lo conosce benissimo. Sembra infatti che Ten Hag voglia puntare tutto su di lui per il suo Manchester United, allontanando così le pretendenti. Fino a qualche settimana fa sembrava potesse partire per 25 milioni appena, ora è diventato l'erede di Pogba per i Red Devils del nuovo ciclo.