Torino, urge vice di Milinkovic-Savic: piace l’ex Milan Tatarusanu

In un'estate torrida come quella che stiamo passando a farci compagnia è sempre il calciomercato con i suoi fantastici colpi di scena. Uno di questi è arrivato proprio nelle ultime ore e proviene da Torino, dove i granata si sarebbero interessati a Ciprian Tatarusanu, ex portiere del Milan, come vice di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere rumeno ha alle sue spalle un importante bagaglio di esperienza e la squadra di Juric potrebbe averne bisogno.