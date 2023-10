Calciomercato – Milan e Inter su Taremi, ma solo in estate: il motivo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Mehdi Taremi , classe 1992 , centravanti iraniano del Porto , sia un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto dell' Inter . L'estate scorsa, infatti, sia i nerazzurri sia i rossoneri avevano pensato al numero 9 dei 'Dragões' per rinforzare il loro attacco e il Diavolo, in particolare, è stato ad un passo da lui a fine agosto. Tutto saltato all'ultimo momento perché i suoi agenti hanno sparato alto sulle commissioni .

Calciomercato - Taremi nel mirino di Milan e Inter

Per il quotidiano torinese, ad ogni modo, Milan e Inter stanno ancora pensando a Taremi per le prossime sessioni di calciomercato. A entrambe farebbe comodo a gennaio ma, a quanto pare, l'assalto al calciatore diventerebbe più appetibile a luglio. Per vari motivi. Il contratto di Taremi con il Porto scadrà il 30 giugno 2024 e, a gennaio, se i lusitani dovessero qualificarsi agli ottavi di Champions League, difficile che possa partire. Il Porto correrebbe volentieri il rischio di vederlo andare via a parametro zero.