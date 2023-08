Calciomercato Milan – Offerta per Taremi: ora la palla passa al Porto

Il Porto ha sempre detto che cederà Taremi per proposte irrinunciabili. Il Milan, nel caso in cui non riuscisse a prenderlo ora, quindi, potrebbe valutare l'idea di acquistarlo a gennaio per una cifra ancora inferiore o, addirittura, bloccarlo per ingaggiarlo a parametro zero a partire dalla stagione 2024-2025. Ad ogni modo il Milan vuole cercare di portare ora Taremi a Milano e il giocatore sarebbe entusiasta di giocare con la maglia rossonera.