Calciomercato Milan – Diavolo, pressing e rilancio per Taremi: le cifre

L’ultima parola, però, spetta al Porto. L'allenatore Sérgio Conceição preferirebbe trattenere la punta iraniana soprattutto dopo aver perso altri due giocatori chiave come il brasiliano Otávio (ceduto all'Al-Nassr) e il colombiano Mateus Uribe (che è andato via a parametro zero).

Taremi vuole vestire la maglia rossonera, ma è rimasto professionale — Il Porto chiede almeno 20-25 milioni di euro per lasciar partire Taremi. Il giocatore, però, ha spinto molto per poter andare al Milan, anche senza creare rotture clamorose con il suo club. È sceso regolarmente in campo nella gara di campionato contro il Rio Ave, ma mantiene la sua coerenza. Non vuole rinnovare il contratto in scadenza con il Porto il 30 giugno 2024 e spera di poter presto giocare con la maglia del Milan.

Pioli, per il suo attacco, più che un vice di Olivier Giroud vorrebbe avere in squadra un titolare che possa alternarsi con lui. Taremi, per caratteristiche fisiche e tecniche, lo sarebbe. Fa tanti gol, si muove bene in area di rigore, a giocare con i compagni. A 31 anni, poi, non avrebbe sicuramente problemi di ambientamento e potrebbe essere una guida per i compagni. Con il Porto vanta numeri importantissimi e, pertanto, il Diavolo spera davvero di poterlo portare in Italia. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>