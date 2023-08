Calciomercato Milan – Taremi in rossonero? Il Porto riflette: il punto

Il Milan vorrebbe concludere il suo calciomercato estivo prendendo Mehdi Taremi dal Porto. Offerta di 15 milioni ai 'Dragões per l'iraniano

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan, si è soffermato sulla trattativa in corso con il Porto per l'acquisizione di Mehdi Taremi, classe 1992, centravanti iraniano dei 'Dragões' reduce da una stagione con 31 gol e 14 assist tra campionato, coppe nazionali e Champions League.