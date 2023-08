Calciomercato Milan – Fumata nera definitiva per Taremi: le ultime

Sarebbe arrivata la definitiva fumata nera per Mehdi Taremi al Milan. Ecco le ultime notizie in merito alla trattativa

Quella odierna è stata una giornata molto importante per il futuro di Mehdi Taremi. Ieri c'era stato un rallentamento e Milan e Porto avevano deciso di riaggiornarsi oggi in modo da provare a mettere a posto gli ultimi dettagli. Secondo quanto riferito dal collega di 'DAZN'Orazio Accomando sul proprio profilo 'Twitter', però, sarebbe arrivata la fumata nera, in quanto nei colloqui odierni non si sarebbe trovata la quadra. Il Diavolo, quindi, potrebbe tentare un colpo last-minute domani