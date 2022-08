Calciomercato Milan – Tanganga, la strategia rossonera è chiara. I dettagli

Japhet Tanganga, difensore classe 1999 del Tottenham, è l'obiettivo di mercato del Milan per la retroguardia. I rossoneri vorrebbero l'inglese in prestito con diritto di riscatto, ma gli 'Spurs' chiedono almeno l'obbligo. Per arrivare al giocatore alle proprie condizioni, la dirigenza ha in mente una strategia chiara. Questi i dettagli forniti da Alessandro Sugoni nel suo intervento su 'Sky Sport'.