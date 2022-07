Calciomercato Milan – Avanti con Tanganga: si tratta sulla formula

Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa, può lasciare il Tottenham. Ieri contatto con Fabio Paratici: il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché ieri, dalla sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiamato Fabio Paratici, dirigente italiano del Tottenham, per discutere del potenziale trasferimento del difensore centrale inglese, classe 1999, alla corte di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, si tratta per Tanganga con gli 'Spurs'

Particolare accento, nel corso della conversazione, posto sulle modalità con le quali l'operazione potrebbe concretizzarsi. Il Tottenham valuta il suo difensore 20 milioni di euro; i rossoneri, per prenderlo, però, mirano ad un affare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Gli 'Spurs', invece, che vogliono avere la certezza di monetizzare, chiedono l'inserimento dell'obbligo di riscatto.

Il dialogo per Tanganga al Milan in questo calciomercato estivo rimarrà vivo anche nelle prossime ore. Anche perché il Diavolo, con il Tottenham, ha anche parlato, secondo la 'rosea', del terzino sinistro spagnolo Sergio Reguilón, che farebbe il vice di Theo Hernández e di Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002 rientrato a Londra dopo il prestito al Metz. Tanganga, ad ogni modo, spinge per approdare in rossonero.

Maldini e Massara, quindi, hanno un alleato in più nella corsa al giocatore. Il summit con Roberto De Fanti, agente di Tanganga, previsto nei prossimi giorni, potrebbe smuovere le cose e far tendere la trattativa verso un felice esito. Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>