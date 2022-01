Calciomercato Milan – Tanganga, domani contatti con il Tottenham

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan, che vuole provare a chiudere per Tanganga, difensore centrale. Le ultime.

Si entra nell'ultima settimana di questo calciomercato e il Milan ha individuato in Japhet Tanganga il difensore giusto per rinforzare la retroguardia. L'inglese, classe 1999, è di proprietà del Tottenham, che per ora ha però rifiutato la prima offerta rossonera. Il club meneghino però non ha mollato e domani è previsto un nuovo contatto tra Milan e inglesi. I rossoneri avevano proposto un prestito, eventualmente con diritto di riscatto, ma gli Spurs vorrebbero monetizzare. Ciò significa che il Milan dovrà o acquistarlo a titolo definitivo o inserire un obbligo di riscatto. Altrimenti servirà un prestito molto oneroso. La valutazione comunque è di 15 milioni.