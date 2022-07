Calciomercato Milan – Tanganga, il suo arrivo dipende da De Ketelaere

Japhet Tanganga è l'obiettivo principale del Milan, per questo calciomercato estivo, come rinforzo in difesa. Ecco la sua situazione attuale

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan, perché il difensore inglese, classe 1999, si è promesso al Diavolo ma non vuole aspettare a lungo per indossare la maglia rossonera. Per il quotidiano sportivo nazionale, l'affare per il rinforzo nella retroguardia, però, si intreccia a quello per il trequartista.

Se Paolo Maldini e Frederic Massara riusciranno a chiudere rapidamente con il Bruges per Charles De Ketelaere, allora, a quel punto, scatterà l'affondo del Milan per acquistare Tanganga in questo calciomercato estivo. Diversamente, la somma messa sul piatto del Bruges potrebbe essere reinvestita per altri giocatori (Evan N'Dicka? L'Eintracht Francoforte lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, n.d.r.).

Calciomercato Milan, Tanganga entro domenica. Oppure si cambia

Anche perché l'opzione Hakim Ziyech, per la trequarti, avrebbe un costo di 10 milioni di euro e, pertanto, in casa rossonera tornerebbero i conti per rinforzare in maniera adeguata anche gli altri reparti. A quel punto, la chance per vedere Tanganga al Milan non si azzererebbero del tutto, ma sicuramente si ridurrebbero.

Fino a quanto Tanganga aspetterà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i contatti con l'entourage del giocatore sono costanti e hanno portato le parti a darsi una scadenza in linea con quella della trattativa per De Ketelaere. Entro domenica i nodi saranno sciolti.

Per Tanganga, il Milan è la destinazione più gradita. Si tratta della priorità che scalza tutte le altre opzioni (Bournemouth, Everton, Valencia). Questo perché il progetto tecnico rossonero è 'tagliato' sui giovani e l'ascesa del suo connazionale Fikayo Tomori, che al Chelsea non giocava, ne è l'esempio lampante.

Se arriverà, pertanto, il via libera nei tempi stabiliti, per la 'rosea', l'ultimo ostacolo all'operazione sarà la formula da trovare con il Tottenham. Le parti, infatti, sono ancora distanti. Il Milan prevede di fare un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, gli 'Spurs' rimangono, al contrario, orientati sul prestito oneroso con obbligo di riscatto. E per un totale di 20 milioni di euro. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>