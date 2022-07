Calciomercato Milan – Rossoneri al lavoro per Tanganga e De Ketelaere

Il Milan è al lavoro per chiudere altri colpi in entrata: i rossoneri vogliono chiudere gli affari Tanganga e De Ketelaere

Il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa e il reparto offensivo. Secondo l'edizione odierna de 'La Repubblica', i rossoneri sono interessati a Jephet Tanganga , difensore il forza al Tottenham . L'idea del Diavolo sarebbe quella di acquistare il 23enne francese in prestito con diritto di riscatto.

Riguardo De Ketelaere, invece, il Milan è pronto ad un rilancio. I rossoneri sono pronti ad offrire ben 35 milioni di euro per strappare il giocatore in forza al Club Brugge. L'intenzione sarebbe quella di fargli fare le visite mediche entro la metà di questa settimana. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.