Calciomercato Milan – Nuovo affondo rossonero per Tanganga: il punto

Il Milan , che in questo calciomercato estivo cerca ancora un difensore, è tornato all'assalto di Japhet Tanganga del Tottenham . Ne he parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo ha riaperto i negoziati con gli 'Spurs', già intrattenuti durante il mese di luglio, dopo aver mollato la pista Abdou Diallo del PSG .

Nel frattempo, Antonio Conte, manager italiano del Tottenham, continua a non considerare Tanganga. Il centrale inglese, classe 1999, non è sceso in campo neanche ieri in occasione della sfida per la 3^ giornata di Premier League contro il Wolverhampton.