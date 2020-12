MERCATO MILAN – Talenti in prestito: la stagione di Plizzari

CALCIOMERCATO MILAN – Reduce da due esperienze poco positive a livello di squadra – retrocessioni in Serie C sia con la Ternana nel 2017-18, che col Livorno nel 2019-20 – Alessandro Plizzari cerca finalmente una gioia personale con la Reggina che, sulla carta, ha una rosa decisamente più forte delle due precedenti compagini. Nonostante il suo nome circoli ormai da diversi anni nell’ambiente rossonero, non va dimenticato che Plizzari è appena un classe 2000 – stessa età di Brescianini, Tonali e Kalulu per fare qualche esempio – e ha ancora ampi margini di miglioramento. Coi calabresi sta trovando spazio e continuità. E’ il portiere titolare scelto sia dall’esonerato Mimmo Toscano, che da Marco Baroni per cercare di portare la Reggina, neopromossa in Serie B, almeno ai playoff al termine della stagione. Salvo le gare saltate per positività al Covid-19, Plizzari ha sempre difeso i pali della Reggina dal 1′.

