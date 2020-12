MERCATO MILAN – Talenti in prestito: la stagione di Bellodi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Reduce da due prestiti, all’Olbia in Serie C e al Crotone in Serie B (solamente 3 presenze coi calabresi nella stagione che ha riportato i rossoblù in Serie A), Gabriele Bellodi sta cercando di proseguire il proprio percorso di crescita e maturazione in una realtà importante e ambiziosa tra i club di Lega Pro come l’Alessandria.

Il difensore centrale rossonero ha avuto modo di mettersi in mostra in piccola parte anche con la maglia del Milan durante il precampionato, scendendo in campo in alcune amichevoli estive tra cui anche quella contro il Monza disputata a San Siro. Con i grigi piemontesi, Bellodi – classe 2000 – ha giocato fino a questo momento solo 4 partite, di cui 3 da titolare e una da subentrato. L’augurio è quello di riuscire nel 2021 a trovare maggiormente spazio, riuscendo a mostrare appieno il proprio talento.

