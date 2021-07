Calciomercato Milan – Tadic sempre più difficile: i motivi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Tadic, capitano dell'Ajax, interessa al Diavolo come jolly offensivo sulla trequarti

Il Milan sta cercando, come noto, un nuovo trequartista in questo calciomercato estivo. Tra i tanti nomi accostati ultimamente al club di Via Aldo Rossi, ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sta perdendo vigore quello di Dusan Tadic. Il calciatore serbo, classe 1988, piace molto ai rossoneri come jolly sulla trequarti (può giocare esterno sinistro d'attacco, da numero 10 classico, ma anche da 'falso nueve'), ma è quasi impossibile che vesta la maglia del Milan nella stagione 2021-2022.