Calciomercato Milan – Per Szymanski c’è la fila: ecco i club interessati

Il calciomercato si prepara ad una nuova stella. Sebastian Szymanski, centrocampista di proprietà del Fenerbahce, ha già attirato su di sé gli occhi di diversi top club europei. Il classe '99 si sta mettendo in mostra e le statistiche sono da giocatore di grande talento: 12 gol e 14 assist in 40 presenze in tutte le competizioni fra campionato e coppe.