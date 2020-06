Calciomercato Milan – Szoboszlai è stato ad un passo dai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, il Milan è stato a un passo da Dominik Szoboszlai. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il centrocampista della Red Bull Salisburgo aveva già trovato un accordo con il Milan lo scorso gennaio, con i rossoneri che sono stati molto vicino a chiudere l’operazione.

Insomma, Szoboszlai era in pugno, ma un problema di timing ha fatto saltare l'operazione che stava andando in porto per una cifra pari a 22 milioni di euro. Szoboszlai resta un obiettivo del Milan anche quest'estate, anche se la concorrenza è elevata considerando l'interesse del Napoli e di alcuni club tedeschi, spagnoli e inglesi.