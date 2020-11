Calciomercato Milan – Szoboszlai, continuano i contatti: c’è concorrenza

Calciomercato Milan, Szoboszlai nel mirino

UTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai e il Milan, storia di un interesse infinito. Il Diavolo, infatti, ha provato più volte a portarlo in rossonero, trovando sempre qualche ostacolo. Il giocatore piace dai tempi in cui Zvonimir Boban ricopriva un ruolo in società, ma il licenziamento ha compromesso un’eventuale trattativa. Il nome di Ralf Rangnick, accostato ai colori rossoneri per mesi, ha nuovamente avvicinato l’ungherese, ma la conferma di Stefano Pioli ha fatto saltare il tutto sul nascere.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, però, i contatti sono ancora vivi, con Frederic Massara a condurre le operazioni. La concorrenza rimane ampia, con Juventus e Inter che rimangono vigili su uno dei giocatori più interessanti d’Europa. Il classe 2000 ha una clausola di 25 milioni di euro, il Milan sarà disposto a spenderli?

