Calciomercato Milan – Svanberg rifiuta il rinnovo con il Bologna

Importanti novità sul fronte calciomercato per il Milan , con uno dei possibili obiettivi del futuro centrocampo in rottura con la sua squadra. Stiamo parlando di Mattias Svanberg , centrocampista svedese del Bologna , che stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira , avrebbe rifiutato il rinnovo con i felsinei.

Su di lui ci sarebbero da tempo gli occhi della società rossonera, che lo ha individuato come possibile colpo in prospettiva per la mediana. Su Svanberg, autore di 3 gol e 2 assist in 29 gare di campionato, sarebbero vigili anche alcuni club di Premier League.