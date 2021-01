Calciomercato Milan – Svanberg: “Penso solo al Bologna”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha acquistato Soualiho Meite a centrocampo a gennaio. Il centrocampista francese classe 1994 però è arrivato in prestito con diritto di riscatto e ciò significa che i rossoneri valuteranno se confermarlo o no. Tra i nomi che si fanno per il futuro, al suo posto o di qualche altro rossonero, c’è anche quello di Mattias Svanberg, svedese classe 1999 di proprietà del Bologna. La sua valutazione è di 6,5 milioni circa. Per ora, però, Svanberg è concentrato solo sulla sua squadra. Ecco le parole a DAZN: “Non penso al mercato, gioco per il Bologna e voglio fare del mio meglio”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>