Calciomercato Milan, Suwarso (Pres. Como): “Morata? Situazione bloccata”

L'avventura di Morata in Turchia, però, sembra già destinata a concludersi. Cesc Fabregas , infatti, vorrebbe aggiungere al suo reparto offensivo l'amico e connazionale. Si tratterebbe, infatti, di un innesto di esperienza (che conosce bene la Serie A) che completerebbe un pacchetto di attaccanti giovani e talentuosi, tutti in rampa di lancio.

Una svolta nell'operazione sembrava essere arrivata con il ritorno al Galatasaray di Osimhen, dal Napoli. Così non è stato. Fino ad adesso i turchi non hanno ancora aperto alla possibilità di concludere anticipatamente il prestito, nonostante la volontà di Morata di accasarsi al Como. Igli Tare, tra le tante cose di cui deve occuparsi, è al lavoro per cercare di mediare tra le due parti, sbloccando l'affare.