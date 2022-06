Calciomercato Milan – Summit per Douglas Luiz: idea per la mediana

Il Milan sta seriamente pensando a Douglas Luiz , centrocampista classe '98 dell'Aston Villa. Potrebbe essere lui l'alternativa a Renato Sanches . L'affare con il Lille per il centrocampista portoghese si complica sempre più, visto l'inserimento del PSG. Ecco perché i rossoneri guardano anche altrove. Piace Jordan Veretout , per il quale ci sono stati i primi colloqui con la Roma. Ma incontro anche per Douglas Luiz a Casa Milan.

Questo pomeriggio è andato in scena a Casa Milan un incontro con gli agenti italiani di Douglas Luiz, mediano brasiliano dell'Aston Villa. Il summit è servito per capire i termini economici di una trattativa che può decollare se, nei prossimi giorni, l'ostacolo PSG per Renato Sanches si rivelerà insormontabile. Il brasiliano ha soltanto un altro anno di contratto con la squadra di Birmingham ed il Milan sarebbe certamente destinazione gradita. Si tratta di un classe '98, che gioca principalmente come centrocampista di rottura. In passato è stato nella rosa del Manchester City, senza tuttavia esordire. Un profilo che piace, ma che al momento è soltanto un'alternativa a Renato Sanches, primo vero obiettivo del Milan per il centrocampo. Milan, le top news di giornata: avanza Thiaw, occhi su Veretout