Calciomercato Milan – Suggestione Sergio Ramos: le ultime | PM News

Ecco cosa ha scoperto la redazione di PianetaMilan.it riguardo la voce di un possibile trasferimento al Milan di Sergio Ramos

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile trasferimento al Milan di Sergio Ramos. Una notizia lanciata prima in Spagna, poi confermata anche in Italia. Il difensore spagnolo, dopo aver giocato 16 lunghe stagioni con il Real Madrid, di cui 7 da capitano, si libererà a parametro zero il 30 di queste mese. Nonostante la non più giovanissima età, chi prenderà il 35enne quattro volte campione d'Europa aggiungerà in squadra un calciatore forte, completo, dinamico, carismatico e con una leadership notevole. A ciò si aggiunge anche la strepitosa abilità nell'essere decisivo in zona gol. Con la maglia dei 'blancos', infatti, ha segnato 101 reti. Non male per un difensore.