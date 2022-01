Calciomercato Milan – Oggi nuovo tentativo per prendere Renato Sanches

Renato Sanches al Milan in questo calciomercato invernale? Paolo Maldini e Frederic Massara ci hanno provato e ci riproveranno oggi

Renato Sanches al Milan in questa sessione invernale di calciomercato? Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Diavolo ci ha provato ieri e ci proverà ancora oggi, prima della chiusura ufficiale delle trattative, prevista per le ore 20:00. È alto il 'rischio' che la campagna acquisti del Milan si fermi al solo Marko Lazetić. Forse, però, dopo aver invano e a lungo inseguito un difensore che potesse sostituire Simon Kjær, è possibile che i rossoneri cerchino di anticipare uno dei colpi previsti per la prossima estate.

Il nome di Renato Sanches è in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara per sostituire Franck Kessié, che andrà via a parametro zero, nella stagione 2022-2023. Il suo contratto con il Lille scadrà il 30 giugno 2023, non sarà rinnovato e, qualche giorno fa, aveva aperto alla possibilità di andare via subito in un'intervista al quotidiano sportivo portoghese 'A Bola'. Specificando come piacesse sia all'Arsenal sia al Milan. Ieri il Milan ha provato a prenderlo subito, con sei mesi di anticipo sulla tabella di marcia.

Il Lille non ha detto di no, anzi: a 25 milioni di euro è un'operazione di calciomercato che si può chiudere. Per 'Tuttosport', però, il Milan non ha trovato terreno agevole presso il suo agente, Jorge Mendes, che ha sparato alto sull'ingaggio per il calciatore lusitano e per le sue commissioni. Ieri, dunque, è andata male per il Diavolo, ma oggi verrà fatto un ulteriore tentativo in extremis per portare Renato Sanches al Milan in questo calciomercato di gennaio.

Dovesse fallire anche questo, l'appuntamento tra le parti sarà soltanto rinviato a giugno. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>

