Calciomercato Milan – Su Rafinha c’è anche il Sassuolo: la situazione

Rafinha del PSG è un obiettivo del Milan in questo calciomercato, ma anche il Sassuolo segue il giocatore. Dove giocherà?

Riccardo Varotto

Il Milan continua a cercare un trequartista in questa sessione di calciomercato e il nome di Rafinha è stato accostato ai rossoneri. Il giocatore conosce già la Serie A, avendoci giocato per 6 mesi con la maglia dell'Inter nella stagione 2017/2018. Il club di via Aldo Rossi non ha mai seguito da vicino il giocatore: Rafinha è solo uno dei tanti nomi che sono stati fatti per raccogliere l'eredità di Hakan Calhanoglu.

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera riporta un'interesse del Sassuolo per il trequartista del PSG. Sebbene non abbia giocato molto nelle ultime stagioni, parliamo di un giocatore di classe cristallina che in una piazza come quella emiliana potrebbe ritrovarsi.

Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, una cifra non esagerata che i neroverdi potrebbero anche decidere di sborsare. I francesi necessitano alcune plusvalenze a bilancio e la cessione di Rafinha sarebbe oro, dato che il brasiliano è arrivato a parametro zero lo scorso anno.