Calciomercato Milan – Su Lovato ci sono gli occhi di mezza Serie A

Il Milan prosegue le trattative per rinforzarsi durante questa sessione di calciomercato e punta Matteo Lovato: su di lui tante squadre

Riccardo Varotto

Il Milan continua il proprio calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Con la qualificazione in Champions League, il tecnico Pioli desidera avere un'ampia gamma di giocatori su cui puntare per non avere problemi in caso di infortuni. L'obiettivo è di trovare un degno sostituto dei due titolari, Tomori e Kjaer, dato che Romagnoli potrebbe partire. Il nome finito sul taccuino di Maldini e Massara è quello di Matteo Lovato, difensore classe 2000 di proprietà del Verona.

Acquistarlo però non sarà semplice: sul giovane centrale ci sono gli occhi di mezza Serie A e il club scaligero valuta il giocatore 20 milioni di euro. Secondo il Corriere di Verona, gli altri club interessati a Lovato sono Juventus, Lazio, Atalanta e Napoli: quasi tutte le big del calcio italiano. Tra queste squadre, quella più intenzionata a fare un'offerta sembrerebbe essere l'Atalanta: i bergamaschi sono alla ricerca di un difensore centrale forte per rimpiazzare il richiestissimo Romero in caso di partenza.

Lovato ha collezionato 24 presenze in Serie A durante l'ultima stagione e il giocatore sembra perfetto per il progetto Milan: giovane di prospettiva e italiano. Egli ha giocato anche l'Europeo Under 21 con l'Italia di Paolo Nicolato. Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo